Bebeği kurtardı, kavgada bıçaklandı, yine durmadı! Az daha canından bile oluyordu...

Adana'da yangında baba ve bebeğini kurtararak gündeme gelen ve "kahraman işçi" olarak anılan genç, mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanıp bir hafta yoğun bakımda kaldı. Genç, "İyilik yapmadan duramıyorum. Hastaneden çıktıktan sonra bir kavgaya daha müdahale ettim" dedi.

İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki M.F., yaklaşık 1,5 ay önce Sarıçam ilçesinde çıkan yangında apartmanın 13'üncü katında mahsur kalan baba ve bebeğini yük asansörüyle kurtarmıştı. M.F., bu kez de mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çıkan kavgayı gören M.F., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada savrulan bıçak M.F.'e isabet etti. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan M.F., tedavisinin ardından taburcu edildi.

"İyilik yapmadan duramıyorum"

Yaşadıklarını anlatan M.F., iyilik yapmanın karakteri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kahvehanede kavga çıktı. İki tarafta da tanıdığım kişiler vardı; araya girip ayırmak istedim. O sırada bir bıçak sallandı, bana isabet etti. Bir hafta hastanede yattım. Hayati tehlikem vardı ama iyileştim. Ne gelirse başıma iyilikten geldi. Ama bıkmadan ve usanmadan devam ediyorum. Daha önce de bir bebeği kurtarmıştım. Bıçaklandıktan sonra yine bir kavga oldu, oraya da müdahale ettim. Görünce dayanamıyorum. Hatta daha dikişlerim bile alınmamıştı. Hep iyilik peşindeyim çünkü yapımda bu var. Bu olaylarda ölümü hiç düşünmedim. Ölürsem de ne yolunda öldüğüm belli en azından."

Genç işçinin hem yangındaki cesareti hem de kavgayı ayırmak isterken yaralanması, çevresinde "kahraman işçi" olarak anılmasına neden oldu.

İHA