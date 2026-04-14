  3. Bebeği kurtardı, kavgada bıçaklandı, yine durmadı! Az daha canından bile oluyordu...

Adana’da 13. kattan baba ve bebeği kurtararak Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen 23 yaşındaki "kahraman işçi" bu kez ölümden döndü! Mahalledeki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan ve bir hafta yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç, hastaneden çıkar çıkmaz yine bir kavgaya müdahale etti.

Adana'da yangında baba ve bebeğini kurtararak gündeme gelen ve "kahraman işçi" olarak anılan genç, mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanıp bir hafta yoğun bakımda kaldı. Genç, "İyilik yapmadan duramıyorum. Hastaneden çıktıktan sonra bir kavgaya daha müdahale ettim" dedi.

İnşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 23 yaşındaki M.F., yaklaşık 1,5 ay önce Sarıçam ilçesinde çıkan yangında apartmanın 13'üncü katında mahsur kalan baba ve bebeğini yük asansörüyle kurtarmıştı. M.F., bu kez de mahallede çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede çıkan kavgayı gören M.F., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada savrulan bıçak M.F.'e isabet etti. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan M.F., tedavisinin ardından taburcu edildi.

"İyilik yapmadan duramıyorum"

Yaşadıklarını anlatan M.F., iyilik yapmanın karakteri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kahvehanede kavga çıktı. İki tarafta da tanıdığım kişiler vardı; araya girip ayırmak istedim. O sırada bir bıçak sallandı, bana isabet etti. Bir hafta hastanede yattım. Hayati tehlikem vardı ama iyileştim. Ne gelirse başıma iyilikten geldi. Ama bıkmadan ve usanmadan devam ediyorum. Daha önce de bir bebeği kurtarmıştım. Bıçaklandıktan sonra yine bir kavga oldu, oraya da müdahale ettim. Görünce dayanamıyorum. Hatta daha dikişlerim bile alınmamıştı. Hep iyilik peşindeyim çünkü yapımda bu var. Bu olaylarda ölümü hiç düşünmedim. Ölürsem de ne yolunda öldüğüm belli en azından."
Genç işçinin hem yangındaki cesareti hem de kavgayı ayırmak isterken yaralanması, çevresinde "kahraman işçi" olarak anılmasına neden oldu.

İHA

Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına bir uyarı daha!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi!
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu...
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! Lisede uzun namlulu dehşet: Rastgele ateş açtı, 16 yaralı var! Öğrenciler camdan atlayıp kaçtı! İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? İslam Memiş, ''Hürmüz'''senaryosunu açıkladı: Altın ve gümüşte sert düşüş kapıda mı? Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisindeki penaltıyla ilgili dikkat çeken itiraf Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Konkordato istemişti reddedildi... Türkiye'nin 78 yıllık devi iflas etti! Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Müge Anlı’ya katılan üniversite mezunu Rümeysa'dan olay olan ''torpilim mi var'' çıkışı Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Kamuda 2026 yılı emekli ikramiyeleri ikramiyeleri belli oldu! İşte meslek gruplarına göre rakamlar Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi; Ankara Büyükşehir Belediyesi resti çekti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti! Çirkin'in güzel oyuncusu uğradığı zorbalığı hem ifşa etti, hem de isyan etti!
Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Çimento devine DEAŞ darbesi: Terörü finanse etmekten mahkum oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Cumhurbaşkanı Erdoğan davacı olmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlü isimden ilk açıklama Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! Derbideki penaltı için olay sözler! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Kürtçe şarkı söylediği için hedef gösterilen güzel oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Şanlıurfa'da liseyi kana bulayan saldırı kamerada! Önüne gelene ateş etti Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Türk futbolunun efsanesinde hayaller Süper Lig'ti, gerçekler 2. Lig oldu... Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Kadın turistlerin tezgahında kuyruk olduğu yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu!