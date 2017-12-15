Bebekleri ölen anne-babadan şoke eden cevap

Diyarbakır'da geçen hafta dünyaya gelen ve sağlık durumu iyi olmadığı için yoğun bakım ünitesinde kontrol altında tutulan 7 günlük kız bebeği dün yaşamını yitirdi. Kan davalıları olduğu için doğumdan sonra hastaneyi terk eden bebeğin ailesi, öldürülme korkusuyla evlerinden çıkamayacaklarını söyleyerek, bebeğin cenazesini almak için hastaneye gelmedi. Bunun üzerine bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Diyarbakır’daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde geçen hafta bir kız çocuk dünyaya geldi.Bebek, sağlık durumu kötü olduğu için yeni doğan ünitesinde kontrol altına alınırken, anne ve babası kan davalıları olduğu ve öldürülme riski nedeniyle hastaneyi terk etti.

7 gün boyunca hastanede kontrol altında tutulan bebek dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane yetkilileri doğumdan sonra hastaneyi terk eden aileye ulaşıp ölüm haberini iletti. Kan davalı oldukları için güvenlik nedeniyle isimleri gizli tutulan anne ve baba, kız bebeği almak için evden çıkamayacaklarını söyledi.

Hastane yetkililerinin neden gelemeyeceklerini sorması üzerine ise bebeğin ailesi kan davalı olduklarını bu yüzden evlerinden çıkamayacaklarını bildirdi.

Ailenin cenazeyi almak için hastaneye gelmeyeceğini iletmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirilirken, ölen kız bebeğin cesedi hastane morguna kaldırıldı.