Bedelli askerlik ücretine büyük zam

TÜİK Aralık enflasyon verisi sonrası değişen memur maaşı sonrası 2022 bedelli askerlik ücreti de zamlandı. 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti için 43 bin 151 lira ödeme yapılıyordu. Bu yıl ise 55.489,68 lira ödenecek.

Askerlik çağına gelen ve yaş itibariyle tutan yüz binlerce kişi çeşitli nedenlerle bedelli askerlik uygulamasına başvuruyor. Bununla beraber bedelli askerlik ücreti 2022 merak edilip internette aranıyor. 2022 memur maaşı değişikliği sonrası bedelli askerlik ücreti de değişiyor. Bedelli askerlik ücreti 6 ayda bir güncelleniyor.

Bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge sonrası belli olmuştu. Buna göre 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti için 43 bin 151 lira ödeme yapılması gerekiyordu. Bugün TÜİK aralık ayı enflasyon oranı sonrası memur ve memur emekli maaşı zammı da netleşmiş oldu. Açıklanan enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMASI 2022

Geçtiğimiz senelerde açıklanan yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik uygulamasına ilişkin detaylar ilan edilmiştir. Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yer alan bilgilerde, 40.000 gösterge X memur maaşı kat sayısı x 6 hesaplaması sonrası çıkan sonuç bedelli askerlik ücreti olarak ortaya çıkıyor.

Memur maaş kat sayısı 1 Ocak 2022 itibarıyla 0,231207 oldu ve bu katsayı 01 Temmuz 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Buna göre bedelli askerlik ücreti 2022 hesaplaması şöyle:

Bedelli askerlik ücreti 2022 (ilk 6 ay)

(40.000 X 0,231207 X 6 = 55.489,68 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 sonra bedelli askerlik ücreti güncellenecek.

Geçen sene Aralık ayında görev yapan bedelli askerler böyle yemin etmişti.