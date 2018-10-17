Bedelli askerlikte 4. celp ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik başvuru sürecini tamamlayan ve bekleme içine giren vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) bedelli askerlik 4. celp yerlerini açıklayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik 4. celp dönemi, 3 Kasım 2018 tarihinde yapılacak planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden paylaşılacak bilgiler adaylar tarafından görüntülenebilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi ardından başvurular 3 Ağustos'ta başladı.

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLECEK?

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bedelli askerlik hakkında birçok detay resmiyete kavuşmuş oldu. Kanuna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. Başvuruların son günü ise 3 Kasım 2018 olacak.

