Belediye başkanının korona testi pozitif çıktı! Temas ettiklerini arıyor

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, koronavirüsü yakalandığını duyurdu ve kendisiyle temas halinde olanlara test yaptırmaları çağrısında bulundu.

''BENİMLE TEMASTA OLANLAR TEST YAPTIRSIN''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen” ifadelerini kullandı.