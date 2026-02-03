  1. Anasayfa
Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!''

İstanbul'un Beykoz ilçe Belediye Meclisi'nde Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç ile Başkan Vekili Özlem Gürzel birbirine girdi. Miniç'in "AK Parti’ye geçerken helallik aldınız mı" çıkışına sinirlenen Gürzel, Miniç'e "Siz eşinizden helallik aldınız mı? Hepimiz rezilliğinizi gördük. Ben kimsenin evinde basılmadım" diyerek yanıt verdi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen, görevden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklanmıştı.

Gül'ün tutuklanmasının ardından Başkan Vekili görevine CHP'li Özlem Gürzel getirilmiş ancak Gürzel kısa bir süre sonra CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı.

Beykoz Belediyesi'nde bir yanda Gürzel ile ilgili tartışmalar sürerken, eski Belediye Başkanı Fidan Gül'ün tutuklanmasından önce sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapısını dönemin Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in açması dikkat çekmişti.

O anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuna yansıyan Murat Miniç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatı üzerine görevden alınmış, Murat Miniç de bir açıklama yaparak CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Eski CHP'li yeni AK Partili Beykoz Belediyesi'nde bu konularla ilgili tartışmalar sürerken Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma bambaşka bir boyut kazandı.

Beykoz Belediye Meclisi'nin şubat ayı birinci oturumunda kürsüye çıkan Bağımsız Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç, Belediye Başkan Vekili Özlem Gürzel'in AK Parti'ye geçmesini sert sözlerle eleştirdi.

Miniç, bu durumu "hukuksuz" olarak nitelendirerek, "Belki yasaldır ama bu koltuk ona helal değildir. Binlerce insanın iradesi alındı" ifadelerini kullandı. Miniç ayrıca, "Utanmayan insana ne söylenir?" sözleriyle eleştirilerini sürdürdü

Miniç'in açıklamalarının ardından söz alan Başkan Vekili Özlem Gürzel ise parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını belirtti. Miniç'in de geçmişte farklı partilerde siyaset yaptığını hatırlatan Gürzel, eleştirilerin samimiyetsiz olduğunu savundu.

Tartışmanın tansiyonunu yükselten açıklamalar ise sonradan geldi. Miniç'in kendisini başkan yardımcılığı döneminde tehdit ettiğini öne süren Gürzel, yapı kontrol birimi üzerinden baskı kurulduğunu iddia etti.

Gürzel konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben kimsenin evinde basılmadım. Arka kapılardan dolanmadım."

