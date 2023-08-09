Benzin ve motorine yok artık dedirten zam iddiası

Brent petrolün 86 dolara yükselmesi, Dolar kurunun TL karşısında rekor üstüne rekor kırması ve son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına döviz kuru nedeniyle sessiz sedasız zam gelirken, kulaktan kulağa yayılan ve "yok artık" dedirten zam iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

Seçimlerin ardından zamla yatıp, zamla kalkan Türkiye akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını peş peşe kırmıştı. Artık "zamsız" bir günün geçmediği Türkiye'de araç sahipleri, Haziran ve Temmuz ayının her haftasında akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zamlarla adeta araç sahibi olduklarına pişman olmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor. Hem Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş hem de döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyriyle rekora doymayan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ufukta yine zam gözükürken sosyal medyada yayılan bir rekor zam iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre "Bu hafta benzine 3 TL, motorine ise 4 TL zam gelmesi bekleniyor. Bir anda sosyal medyanın bir numaralı konusu haline gelen dev zam ile ilgili resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı ancak endişeli bekleyiş sürüyor.

Hatırlanacağı gibi ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, kendisine ait YouTube kanalında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve özellikle akaryakıt fiyatlarının patlama yapma ihtimalinin olduğunu söyledi.

"Ayın 3'ü itibariyle ekonomimiz için çok önemli rakamlar geldi. Artık emniyet kemerlerini takma zamanı geldi. 46 rakamı gerçek. Bu 46'nın detaylarını size anlatacağım" diyen Zelyut "Motorin 36 lira şu anda, resmi enflasyon beklentisi bir yüzde 29 daha gelecek. Buna göre, 46 lira motorinle karşılaşacaksınız. Dolar TL olarak da 31, 32.5 beklentim bir tık daha yukarı çekiliyor. Kurda da bu rakamlar karşımıza çıkarsa Allah yardımcımız olsun." dedi.

Zelyut yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Ayın 3'ü itibariyle ekonomimiz için çok önemli rakamlar geldi. Artık emniyet kemerlerini takma zamanı geldi. 46 rakamı gerçek. Bu 46'nın detaylarını size anlatacağım. Dış ticaret ve enflasyon verileri geldi. Bu dış ticaret rakamları doları borsayı etkileyecek. Bu 46 nereden çıktı gelin bakalım. Değerli arkadaşlarım ayın 3'ünde Dolar TL'yi etkileyecek çok önemli iki ekonomik veri geldi. Kurun nereye gideceği borsanın ne olacağı bu verilere bağlı.



Dış ticaret rakamlarına baktığımızda İhracat 20 milyar 93 milyon Dolar, ithalat 32 milyar 476 milyon Dolar olmuş. Şimdi karşınızdaki ana muhalefet lideri güçlü olmayınca haliyle siz Allah ne verdiyse 'zam ya da vergi' diyorsunuz. Ama masrafı kısacak iş yapmıyorsunuz. Sayın Şimşek'in getirdiği bir tasarruf genelgesi var ama bakın onun da yaşama geçmeyeceğini göreceğiz.

Dolara talep baskısı artacak. Körfez'den gelen sermaye tampon olarak çalışsa da beklenenden önce eriyeceğine inanıyorum. Haliyle bu enflasyon rakamı bu tamponların tükenmesine ve enflasyonun yukarı tırmanacağı tezimizi güçlendirecek.



Motorin 36 lira şu anda, resmi enflasyon beklentisi bir yüzde 29 daha gelecek. Buna göre, 46 lira motorinle karşılaşacaksınız. Dolar TL olarak da 31, 32.5 beklentim bir tık daha yukarı çekiliyor. Kurda da bu rakamlar karşımıza çıkarsa Allah yardımcımız olsun."

Petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününe dört ayın zirvesinde başladı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol yüzde 0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu.

Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam ufukta görüldü

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

OPEC+ kesintileriyle petrol primlerini artırdı, dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Petrol fiyatları, önde gelen üreticiler Suudi Arabistan ve Rusya'nın küresel piyasaları daha da sıkılaştırmak ve fiyatları desteklemek için arzı bir ay daha düşük tutma sözü vermesinin ardından primini artırarak Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent ham petrol vadeli işlemleri asya seansında 25 sent artışla varil başına 86,49 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas(WTI) tipi ham petrol %0,3 artışla varil başına 83,05 dolar oldu.

Cuma gününü 86,24 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 86,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,75 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzattı ve bunun ötesine uzatılabileceğini veya derinleştirilebileceğini ekledi. Krallığın Eylül ayı üretimi yaklaşık 9 milyon varil olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bugün için akaryakıt fiyatlarında şimdilik herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmazken, brent petrolün 86 Dolar'ı aşması araç sahiplerine "yeni zam yolda" dedirtti.

9 Ağustos Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,13 TL

Motorin fiyatı: 37,46 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,12 TL

Motorin fiyatı: 37,50 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 37,01 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,31 TL

Motorin fiyatı: 37,72 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 37,27 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,34 TL

Motorin fiyatı: 37,72 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,29 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,29 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,14 TL

Motorin fiyatı: 36,51 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 37,18 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,48 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,16 TL

Motorin fiyatı: 37,67 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,92 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 36,951 TL

Motorin fiyatı: 37,45 TL

LPG fiyatı: 16,82 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,55 TL

LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin fiyatı: 37,42 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL