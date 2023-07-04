Benzine dev zam geldi! İşte zamlı ''inanılmaz'' fiyatlar

Kurban Bayramı'na akaryakıt zammıyla giren Türkiye, bayramdan da zamla çıktı... Benzine bugün itibariyle tam 2 TL 11 Kuruşluk bir zam geldi. İşte zam sonrası il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ederken, akaryakıt Kurban Bayramı öncesinde fiyatları bir kez daha zamlanmıştı.

Zam yağmuru sağanak şekilde yağmaya devam ediyor. Araç sahiplerine kötü haber geldi.

Güne 75,39 Dolar'dan başlayan Brent petrol varil fiyatı da 75,26 Dolar'dan işlem görüyor. Dolar kurundaki ve brent petroldeki yükseliş devam etmesi sonrasında ise sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına bugün itibariyle dev bir zam geldi.

Araç sürücüleri yeni güne benzine gelen 2 TL 11 Kuruşluk zamla başladı. Bugünden ( 4 Temmuz Salı ) itibaren geçerli olan yeni zamla birlikte benzin fiyatları Cumhuriyet tarihi rekorlarını bir kez daha alt üst etmiş oldu.

İşte 4 Temmuz Salı günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 4 Temmuz Salı günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 27,09 TL

Motorin fiyatı: 24,77 TL

LPG fiyatı: 11,36 TL Adıyaman

Benzin fiyatı: 27,09 TL

Motorin fiyatı: 24,86 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL Ankara Benzin fiyatı: 26,69 TL

Motorin fiyatı: 24,37 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 27,30 TL

Motorin fiyatı: 25,09 TL

LPG fiyatı: 11,91 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 26,81 TL

Motorin fiyatı: 24,55 TL

LPG fiyatı: 11,70 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 26,88 TL

Motorin fiyatı: 24,70 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 27,36 TL

Motorin fiyatı: 25,06 TL

LPG fiyatı: 11,43 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 26,24 TL

Motorin fiyatı: 23,93 TL

LPG fiyatı: 11,91 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 26,79 TL

Motorin fiyatı: 24,55 TL

LPG fiyatı: 11,73 TL

Kars

Benzin fiyatı: 24,96 TL

Motorin fiyatı: 24,90 TL

LPG fiyatı: 11,83 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 26,92 TL

Motorin fiyatı: 24,70 TL

LPG fiyatı: 11,76 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 27,08 TL

Motorin fiyatı: 24,87 TL

LPG fiyatı: 11,96 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 26,91 TL

Motorin fiyatı: 24,77 TL

LPG fiyatı: 11,70 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.