Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan’dan açıkladı: Deniz mi, tatil mi ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü, bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarının azaldığını, ancak devam ettiğini hatırlattı. Yurttaşların, bu nedenle yeni normale geçişte kuralları çok net bir şekilde anlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Turan, bu kurallara uyulduğu takdirde, yeni vaka oranlarının azalmaya daha sonrasında tamamen sıfırlanmaya doğru gideceğini vurguladı.