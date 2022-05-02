SALB02PA koduyla yeni Binance üyeliği oluşturan kullanıcılar %20 komisyon indirimi kazanmaktadır.

Binance referans kodu veya diğer adıyla referans kimliği, Türkiye’de en çok tercih edilen Binance kripto para borsasında yapacağınız bütün işlemlerde daha az komisyon ödemenizi sağlar.

Üyelik sayfasında referans kimliği kısmına aşağıdaki kodu girebilir veya direkt olarak referans linkine tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Binance referans kodu: SALB02PA

Binance referans linki: https://accounts.binance.com/tr/registerFlow?ref=SALB02PA

Binance Referans Kodu Nedir?

Binance referans kodu, Binance kripto para borsasında yapacağınız işlemlerde ödeyeceğiniz komisyon ücretini azaltan, indirim avantajı sağlayan bir koddur. Paylaştığımız indirim kodu sayesinde yapacağınız işlemler daha ucuza gelecektir.

Binance referans kodu size %20 işlem ücreti indirimi sağlar. Bu indirime ek %25 daha tasarruf etmek için işlem ücretlerini BNB (Binance Coin) ile ödemeniz gerekir. BNB ile işlem ücretlerini ödemek için, BNB coin almanız ve hesap sekmesinde "ücretleri ödemek için BNB kullanma (%25 indirim)" özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Bu, toplam indiriminizi %45'e (koddan %20 + BNB'den %25) getirecektir. Daha sonra işlem hacmi ile daha da fazla tasarruf edebilirsiniz.

İşlem hacmi indirimi için, 30 günlük bir süre boyunca alım satımlarınızın toplam hacmine bakılarak komisyon maliyetiniz otomatik olarak düşürülür. Örneğin, 30 günlük bir süre boyunca hacim olarak 50 BTC veya daha fazla işlem yaptığınızda, yönlendirme kodu ve BNB indirimi uygulandıktan sonra ücretleriniz %0.0600 yapıcıdan %0.0600 alıcıya düşerek %0.0540 yapıcı %0.0600 alıcı komisyonuna düşer.

Özetle Binance referans koduyla elde edilen indirim cebinizden çıkacak parayı oldukça azaltacatır. Ancak BNB ile işlem yapmak ve VIP programından yararlanmak, Binance işlem ücretlerinden daha da fazla tasarruf etmenin yöntemleridir.

Binance Referans Kodu ile Nasıl Kayıt Olunur?

Aşağıda, Binance kripto para borsasına üye olmak için adımlar verilmiştir. Bu adımları uygulayarak üye olup %20 indirimli işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Gerekli süre: 5 Dakika

Kimlik gerekli mi?: Evet (nüfuz cüzdanı veya ehliyet fotoğrafı)

Binance kayıt işlemini başlatın





Link: https://accounts.binance.com/tr/registerFlow?ref=SALB02PA

Ömür boyu alım satım ücretlerinde %20 tasarruf etmek için yukarıdaki referans bağlantılı linke tıklayın. Bağlantıya tıklamak sizi otomatik olarak kodun uygulandığı Binance'in resmi web sitesine götürecektir.

İstediğiniz E-mail Adresini ve Şifreyi Girin



Binance kayıt sayfasına geldiğinizde %20 indirimin uygulandığını göreceksiniz ve yeni Binance hesabınız için istediğiniz şifreyi ve e-postayı girmeye başlayabilirsiniz. Hesabınızın güvenliği için olabildiğince farklı ve tahmin etmesi zor bir şifre belirlemenizi öneririz.

Kimliğinizi Doğrulayın

Binance kimlik doğrulamasına kullanıcı merkezinden Kimlik kısmına tıklayarak erişebilirsiniz. Bu aşamada kimlik bilgileriniz veya kimlik fotoğrafınız talep edilebilir. Bu tarz resmi evraklar, sizin Binance’de daha güvenli işlem yapmanızı sağlamak ve hesabınızı korumak amacıyla istenmektedir.

Ayrıca hesabınızı doğruladıktan sonra iki aşamalı kimlik doğrulamayı da aktif etmeyi unutmayın. Böylece hesabınız daha güvenli kalacaktır.

Kripto Para Alım Satımına Başlayın

Artık hesabınıza Binance referans kimliği tanımlandı ve hesabınız doğrulandı. Şimdi çok az miktarda komisyon bedeli ödeyerek kripto para alım satım işlemleri yapabilirsiniz

Binance Referans Kimliği Nasıl Çalışır?

Binance kayıt sayfasında, e-posta ve şifre bölümlerinin altında isteğe bağlı bir "Referans Kimliği" kısmı göreceksiniz.

Yukarıdaki bağlantımızı kullandığınızda bu sekme otomatik olarak doldurulacaktır. Eğer isterseniz Binance referans kodu bölümüne SALB02PA yazarak elle de giriş yapabilirsiniz. Kodu ekledikten sonra %20 komisyon indirim oranını onaylayan gri bir kutu göreceksiniz.

Binance Üye Olduktan Sonra Referans Kodu Girebilir miyim?

Ne yazık ki, halihazırda bir Binance kullanıcısıysanız ve doğrulanmış bir hesabınız varsa, sonradan Binance referans kodu eklemeniz mümkün değildir.

Ancak mevcut hesabınızı tamamen kapatıp yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Yeni üyelik oluştururken yukarıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Binance Referans Kodu Ne Kadar Geçerlidir?

Geçerli bir Binance referans kodu kullanarak kaydolduğunuzda, tüm alım satım ücretleriniz ömür boyu indirimli olur ve her alım satımda size %20 komisyon komisyonu kazandırır.

Alternatifleriyle karşılaştırıldığında, Binance referans bonusu en avantajlı indirimleri sunmaktadır.

Binance nedir?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 2017 yılında Çin'de CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Hızla büyüyen Binance platformu, yatırımcılara yüksek likidite ve %0,1 ile en düşük işlem ücretlerinden bazılarını sunarak en iyi kripto borsalarından biri haline geldi.

En popüler kripto platformlarından biri olmaya devam eden Binance, profesyonel yatırımcılar ve yeni başlayanlar için çok çeşitli özellikler sunarak popülaritesini artırıyor. İşlem yapılabilecek token ve işlem çiftlerinin sayısı oldukça fazla.

Binance en popüler özellikleri:

Binance Kazanç: Binance kullanıcılarının kripto para kazanabileceği ve bahis oynayabileceği yer

Binance Zinciri ve Binance Akıllı Zinciri

Binance Uygulaması – Binance Lite, Binance Pro ve TR Binance dahil

Binance Vadeli İşlemler Borsası

Binance Akademisi

Binance Ortaklık programı

Binance Coin BNB'si

Binance Güvenli mi?

Binance, en büyük kripto borsalarından biridir ve güvenliği çok yatırım yapar. Fakat unutmamak lazım ki bir kripto borsası kendi kişisel güvenliğiniz kadar güvenlidir. Hesabınızı her zaman güvence altına almak için iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif etmenizi öneririz.

Ayrıca kripto borsalarında büyük miktarda kripto saklamamanızı da öneririz. Ledger Nano X, Nano S veya Trezor Model One gibi bir soğuk cüzdan kullanarak kişisel finansınızı kontrol altına alabilirsiniz.