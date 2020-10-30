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BİNGÖL'DE KORKUTAN ŞİDDETLİ DEPREM!
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  3. 30 Ekim 2020 12:09

Bingöl'de korkutan şiddetli deprem!

Bingöl merkezde meydana gelen şiddetli deprem korkuya neden oldu. Saat 11.48'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk panikle sokağa çıktı.

Bingöl'de korkutan şiddetli deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.48'de meydana geldi.

Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.

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