Bir anket daha açıklandı: Seçmen iktidarı silip attı!

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde Yöneylem Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında "ülke kötü yönetiliyor", "Erdoğan'a asla oy vermem" ve "muhalefet ekonomiyi daha iyi yönetir" diyenlerin oranındaki artış dikkat çekti.

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre, Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranı 58.

Seçmenlerin yüzde 30 kesinlikle veririm derken; yüzde 9'u kararsız olduğunu belirtti.

YÜZDE 63 ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLİYOR DEDİ

'Türkiye nasıl yönetilmektedir?' sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

Kötü: Yüzde 63,7

Ne iyi ne kötü: 12,4

İyi: 23,1

Bilmiyorum: 0,9

''MUHALEFET EKONOMİYİ İYİ YÖNETİR''

Seçmenlere ayrıca 'Ekonomiyi iyi kim yönetir?' sorusu da yöneltildi. Yanıtlar şöyle:

İktidar: Yüzde 35

Muhalefet: 46,3

Hiçbiri: 10,2

Kararsızım: 4,8

Bilmiyorum: 3,6