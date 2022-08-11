  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir anket daha açıklandı: Seçmen iktidarı silip attı!

Bir anket daha açıklandı: Seçmen iktidarı silip attı!

Bir anket daha açıklandı: Seçmen iktidarı silip attı!

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde Yöneylem Araştırma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında "ülke kötü yönetiliyor", "Erdoğan'a asla oy vermem" ve "muhalefet ekonomiyi daha iyi yönetir" diyenlerin oranındaki artış dikkat çekti.

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre, Erdoğan’a asla oy vermem diyenlerin oranı 58. 
Seçmenlerin yüzde 30 kesinlikle veririm derken; yüzde 9'u kararsız olduğunu belirtti. 

YÜZDE 63 ÜLKE KÖTÜ YÖNETİLİYOR DEDİ

'Türkiye nasıl yönetilmektedir?' sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle: 

Kötü: Yüzde 63,7

Ne iyi ne kötü: 12,4

İyi: 23,1

Bilmiyorum: 0,9

''MUHALEFET EKONOMİYİ İYİ YÖNETİR''

Seçmenlere ayrıca 'Ekonomiyi iyi kim yönetir?' sorusu da yöneltildi. Yanıtlar şöyle:

İktidar: Yüzde 35

Muhalefet: 46,3

Hiçbiri: 10,2

Kararsızım: 4,8

Bilmiyorum: 3,6

Son anket açıklandı; AK Partili seçmen faturayı bakın kime kestiSon anket açıklandı; AK Partili seçmen faturayı bakın kime kestiHaber
Erdoğan'ı da AK Parti'yi da kara kara düşündüren seçim anketi açıklandıErdoğan'ı da AK Parti'yi da kara kara düşündüren seçim anketi açıklandıHaber
Son ankete göre seçim güvenliği tehdit altındaSon ankete göre seçim güvenliği tehdit altındaGüncel
Son anket açıklandı; AK Parti yüzde 30'un da altını gördüSon anket açıklandı; AK Parti yüzde 30'un da altını gördüPolitika

 

Etiketler Yöneylem araştırma anket son anket ekonomi anketi iktidar muhalefet ak parti recep tayyip erdoğan chp iyi parti mhp oy oranları son oy oranları partilerin oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye sonunda bunu da gördü: Ünlü şarkıcı Banu Parlak'ın ''tuvalet'' videosu olay oldu
Görenler gözlerine inanamıyor: Feride Hilal Akın estetikle bambaşka biri oldu
Varyantlara karşı aşıda yeni gelişme: Sonbaharda onaylanacak
Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı
Eğitim uçağı üniversiteye düştü! Yaralılar var
Deniz kıyısında otururken başına geldi: Az kalsın canından oluyordu
Araç kiralamak isteyenler dikkat: Dolandırıcıların yeni tuzağı
WhatsApp'ta ekran görüntüsü alacaklara kötü haber!
Kim Milyoner Olmak İster'de ''eğitim sistemi bitmiş'' dedirten matematik sorusu
Muharrem İnce'nin ''CHP'' ve ''İYİ Parti'' iddiası ortalığı karıştırdı