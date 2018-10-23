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  3. 23 Ekim 2018 15:00

Bir bomba iddia daha: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedi bulundu. Haberi Çin’in resmi haber ajansı Şinhua duyurdu. Haberi Twitter’dan bir cümleyle duyuran ajans daha fazla ayrıntı vermedi ve bir kaynak göstermedi.

Bir bomba iddia daha: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu
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Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalandığı ve Suudi Konsolosluğu’ndan parçalar halinde çıkarıldığı öne sürülmüştü. Bu iddiayı reddeden bir Suudi yetkili ise cesedin Türkiye’de ‘yerel bir işbirlikçi’ye teslim edildiğini savunmuştu.

Türk polisi günlerdir İstanbul’daki Belgrad Ormanı’nda ve Yalova’da cesedi veya parçalarını arıyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak, “Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok?” demişti.

''Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi bulundu''''Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedi bulundu''

 

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