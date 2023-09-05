  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilde daha toplu ulaşıma zam

Bir ilde daha toplu ulaşıma zam

Bir ilde daha toplu ulaşıma zam
Güncelleme:

Çanakkale'de toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı.

Çanakkale Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısı belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü.

Meclisin ikinci oturumunu başkan yardımcısı İrfan Mutluay yönetti.

Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.

Etiketler çanakkale toplu ulaşım zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da taksici ile iki kadın birbirine girdi
Demet Özdemir'in shopsuz hali gündem oldu
Aslı Bekiroğlu ile pozunu ilk kez paylaştı: Bakın sevgilisi kimmiş?
Fenerbahçe'de 7 ismin bileti kesildi: İşte o isimler...
Galatasaray'dan KAP yağmuru: Bir transferi daha bitirdi
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Beşiktaş Eric Bailly'i resmen açıkladı
2023 yılında en çok satan otomobiller belli oldu: Hangi model kaç adet sattı?
HSBC, Türkiye için enflasyon tahminini güncelledi
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var