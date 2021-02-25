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  3. 25 Şubat 2021 16:31

Bir ilde karar verildi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitim ve öğretime başlanılması nedeniyle Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni bir karar alındı.

Bir ilde karar verildi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar
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Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak koron virüs ile ilgili bir takım kararlar aldı.

HAFTA SONU MUAF OLACAKLAR
Hıfzıssıhha kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesi ile kent genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasından yurtlarda kalan öğrencilerin ve velilerin güzergahları doğrultusunda yasaktan muaf tutulmasına karar verildi.

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