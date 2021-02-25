Bir ilde karar verildi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar

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Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak koron virüs ile ilgili bir takım kararlar aldı.
HAFTA SONU MUAF OLACAKLAR
Hıfzıssıhha kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesi ile kent genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasından yurtlarda kalan öğrencilerin ve velilerin güzergahları doğrultusunda yasaktan muaf tutulmasına karar verildi.
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