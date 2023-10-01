Bir ilimizdeki ormana giriş yasağı sona erdi
Bolu'da 15 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar süren ormanlara giriş yasağı sona erdi.
Ormanlar, milli ve tabiat parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılıyordu. Yasağın kalkmasıyla birlikte artık vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı gibi mekanlarda mangal yapabilecek.
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