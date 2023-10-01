  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir ilimizdeki ormana giriş yasağı sona erdi

Bir ilimizdeki ormana giriş yasağı sona erdi

Bir ilimizdeki ormana giriş yasağı sona erdi
Güncelleme:

Bolu'da 15 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar süren ormanlara giriş yasağı sona erdi.

Ormanlar, milli ve tabiat parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılarak ateşli piknik yapılıyordu. Yasağın kalkmasıyla birlikte artık vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı gibi mekanlarda mangal yapabilecek.

Etiketler bolu ormanlık alan orman ormana giriş yasağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti
Bahçeli'den ''emekli maaşına zam'' açıklaması
iPhone 15'te şimdi de şarj sorunu! Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor
Ankara'da çatışma ve patlama anı kamerada
Ekim ayı geldi; mevsimin ilk karı düştü
Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt
Zehra Güneş'in kuzeni tanıdık çıktı! Eski Survivor yarışmacısı...
Elektrikten sonra doğalgaza da büyük zam
Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem!
Osmaniye'yi sağanak vurdu; yollar göle döndü