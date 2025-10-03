Bir kez daha eli kanlı bebek katilinin ayağına gittiler
DEM Parti heyeti, bugün İmralı Adası'nda bulunan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'la 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
DEM Partili Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme için saat 10.30'da İmralı'ya doğru yola çıktı.
DEM Partililer ile bebek katili arasındaki görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü.
DEM Parti, görüşmeye ilişkin yarın yazılı açıklama yapılacağını kaydetti.
DHA
