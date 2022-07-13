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Bir şehir diken üstünde: 1 metre zıplayabilen ''Sarıkız'' paniğe neden oldu

Bir şehir diken üstünde: 1 metre zıplayabilen ''Sarıkız'' paniğe neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ortaya çıkan ''Sarıkız'' cinsi örümcekler vatandaşın korkulu rüyası oldu. Mahalleli, 1 metre yükseğe zıpladığı iddia edilen örümcekler için yetkililerden yardım istedi.

Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen 'Sarıkız' cinsi örümcekler, endişeye yol açtı. Mahalleli, insan eli kadar boyu olduğu belirtilen, 1 metre yükseğe zıpladığı iddia edilen örümcekler için yetkililerden yardım talep etti. Hem ilaçlama hem de alternatif çözümler isteyen mahalleli, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü söyledi.

'SARIKIZ' ÖRÜMCEĞİ

'Sarıkız' cinsi örümcekler; özellikle Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Beslenme şekilleri nedeniyle diğer iri örümceklerden farklı olduğu ifade ediliyor. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebiliyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği biliniyor. Saatte 1,5 kilometre yol aldığı belirtilen Sarıkız örümceği, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Fakat bu örümceklerin zehirli olmadığı da biliniyor.

DHA

Etiketler sarıkız örümceği
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