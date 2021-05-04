Biz tam kapandık; plajı boş bulan turistler çırılçıplak denize girdi!

17 günlük tam kapanmada kısıtlamadan muaf turistler vaktini plajlarda geçinirken, bir turistin çırılçıplak denize girmesi görenleri şaşırttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Didim’de bulunan dünyaca ünlü Altınkum plajı boş kaldı.

KISITLAMADA ÇIRILÇIPLAK DENİZE GİRDİ!

Üç kilometrelik plaj adeta eski günlerini ararken, kısıtlamadan muaf olan yabancı bir turist kadın çırılçıplak denize girdi.