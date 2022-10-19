BN Hotel Çukurova Basketbol Takımı’nın sponsoru oldu

Mersin’in doğal zenginliklerini lifestyle termal otel konseptiyle buluşturan BN Hotel Thermal & Wellness, Mersin’in milli gücü Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 2021-2022 sezonundan sonra ikinci kez sponsoru oldu.

Kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede başarı basamaklarını hızla çıkan, sayısız başarıya ve Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonluğuna ulaşan Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Takımı, Potadaki başarısını BN Hotel desteğiyle yükseltmeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde markalara destek çağrısında bulunan, bu yıl 4 kupa hedefi çalışmalarını yürüten ve Eurolig yıldızlarını kadrosuna dahil eden ÇBK’nın forma arkası sponsoru olan BN Hotel, takımın kondisyonuna katkıda bulunacak tüm iyileştiren termal ve SPA olanakları, bedensel iyiliğe odaklanan hizmetleri, doğal ürünlerle zenginleştirdiği mutfağından lezzetleri ve konaklama olanakları ile de takımın yanında olacak.

Kadın basketbolunda Türkiye’nin gururu Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yılda sponsoru olan ve Mersin turizmine katkılarıyla öne çıkan BN Hotel, doğadan aldığı güçle sağlıklı yaşama dair sunduğu tüm şifa kaynağı olanaklarını oyuncularla buluşturacak. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda 2022-2023 yılı sponsorluk sözleşmesinin imzalanmasından sonra konuşma yapan BN Hotel Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kurt “Mersin’in iki yerli gücü olarak güçlerimizi birleştirmekten mutluyuz. Milli ve sosyal değerlere önem veren bir otel olarak kadın gücüne dayanan ve sportif başarısını global arenaya taşıyan Çukurova Basketbol Takımı’nın destekçisi olmak bizlere gurur veriyor. Toprağına sevgisi ve saygısı olan tüm markalar yerel değerlerinin arkasında olmalı. Spor ülkemizin birleştirici gücü… Ancak kadının yeri her alanda olduğu gibi sporda da kısıtlı. Desteklendiklerinde nasıl başarılara imza atabildikleri ortada. Sporda kadına yönelik pozitif ayrımcılığa dikkat çeken, Türk sporunun ve Mersin’in kalkınmasına, tanıtımına önemli bir rol oynayan bu birlikteliğin tüm takım ve şirketlere örnek olmasını diliyorum. ‘Mersin’in iki yıldızı Tek potada Tek Ruhla’ diyerek birimiz sporda, birimiz turizmde globale göz kırpıyoruz. Her iki tarafın hedefi de Mersin’i dünyada bilinir, tanınır hale getirmek.” dedi.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Genel Koordinatörü Ender Ünlü toplantıda "Ekibimiz basketbolun önemli karakterlerinden oluşuyor. Dünyanın en iyi oyuncularını kadromuza katıyoruz. Avrupa’nın en iyi antrenörlerinden biri ile çalışıyoruz. Koçumuz WNBA’de görev alan önemli bir isim, Türkiye’nin gururu. Fiziki şartlarımız, altyapımız çok iyi durumda. Alt yapıda her kategoride oyuncusu olan tek kulübüz. Kadın basketbolunun Ronaldo’su, Messi’si bizim takımımızda. BN Hotel enerjisi ile başarılara koşuyoruz" dedi.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi As Başkanı Ali Adalıoğlu, “Spor barış, dostluk, kardeşlik demektir. Sporun kentlerin, ülkelerin tanıtımına ve ekonomisine katkısı yadsınamaz. 2017’de Mersin’de basketbol öyle bir temel atıldı ki gökdelen gibi büyüyor başarımız. Sponsorluklar takımlar için çok çok önemli. BN Hotel 2 yıldır takıma büyük katkılarda bulunuyor. Mersin iş dünyasına bu birliktelik örnek olsun ve takımlarını yalnız bırakmasınlar.” Dedi.

Kaptanı Esra Ural Topuz Fenerbahçe’de Böyle Rahat Ortam Yok!

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kaptanı Esra Ural Topuz, “Mersinli olarak kulüpte oynamaktan çok mutluyum. Eurolig ve EuroCup’ta sayısız maçta ve farklı takımlarda oynadım. Avrupa dahil hiçbir takımda bizim kulüp şartları yok. Odağımız her zaman basketbol… Fenerbahçe’de de oynadım, oradan çok daha rahatız kulübümüzde. Mersin’in ne büyük eksiği donanımlı bir oteldi. BN Hotel Thermal & Wellness Mersin’de bu eksiği kapadı, Mersin’i turizmde şampiyonluğa taşıyacak.”

Doğanın ve bölge kültürünün tüm nimetleri lifestyle otel konsepti ile buluştu.

BN Hotel Thermal & Wellness bulunduğu topraklardan çıkan Türkiye’nin en değerli ve şifalı termal suyunun yenileyici gücü, doğanın cömertliği ve bölge kültürün nimetleri ve tüm bunları cömertçe sunan lifestyle termal otel konspeti ile yepyeni ve bambaşka bir tatil deneyimi yaşatıyor. Geçmişten gelen bir termal değere sahip olan, bölge halkının çok iyi bildiği ancak Türkiye genelinde az bilinen Mersin’in termal zenginliği BN Hotel ile gün yüzüne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük ve donanımlı, 11.500 m alana kurulu SPA’sında, tam 35 farklı termal havuz yer alıyor. BN Hotel Thermal & Wellness 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile her yaş grubuna hitap ediyor. İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal su bu özelliği ile de Türkiye’de ayrıcalıklı oteller arasında. Otel, meditasyon, nefes terapisi, masaj çeşitleri, cilt bakımları, detoks programları ve fitness aktivitelerini uzman desteği ile sunuyor.