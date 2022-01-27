Böbrek şikayetiyle gitti, sırtından bin 200 adet taş çıkarıldı

Böbrek taşı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki Samet Saraç'ın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200 adet taş çıkarıldı.

Sakarya’da böbrek taşı şikayetiyle hastaneye giden 69 yaşındaki vatandaş, ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği ile sırtında açılan 1 santimetrelik delikten ameliyat edildi. Gerçekleşen ameliyatta adamın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200 adet taş çıkarıldı. Hasta, 3 günlük kontrol sonrasında taburcu edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, Op. Dr. Recep Burak Değimentepe, Dr. Burak Uysal, Dr. Safa Arslan ile Hemşire Elif Kurtay ve Hemşire Elif Bilgen tarafından ‘Perkütan Nefrolitotomi’ tekniği uygulanarak, hastanın sırt bölgesinden 1 santimetrelik delik açıldı. Gerçekleşen ameliyatta hastanın böbreklerinden 200 gram ağırlığında bin 200’den fazla taş çıkartıldı.

YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Başarıyla gerçekleşen ameliyat sonrasında 3 gün gözetim altında tutulan hasta daha sonrasında taburcu edildi. Ameliyatta uygulanan teknik hakkında açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, böbrek taşı rahatsızlığının yaygın görülen bir hastalık olduğunu belirterek, uygulanan yöntemle hastaların sırt bölgesinden tüm taşları tek seferde çıkartabildiklerini aktardı.

SIRT BÖLGESİNDEN ÇIKARILDI

“Sırt bölgesinden 1 santimetrelik kesiyle tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz”

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, “Böbrek taş hastalığı yaygın görülen bir hastalık. Hastalarda anatomik bozukluğa bağlı olarak veya metabolik bir problem ya da çevresel faktörlere bağlı olarak hastalarda böbrek taşı gelişiyor. Eğer farkına varılmazsa zamanla hastalarda böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor bu hastalık. Ameliyat ettiğimiz iki hastamızın da tüm böbreği taşla çevrili haldeydi. Kapalı yöntemle sırt bölgesinden 1 santimetrelik bir kesiyle girerek hastalarımızın tüm taşlarını tek seferde çıkartıyoruz” dedi.

''HİÇBİR AĞRIM SIZIM YOK''

Böbrek çevresinden 200 gram ağırlığında bin 200’den fazla taş çıkartılan 69 yaşındaki Samet Saraç ise “200 gram taş çıkarttılar, çok iyi geçti ameliyatım. Zaten ameliyathaneye gidene kadar da moralim çok iyiydi, oradan sonra da bir sorun yok. Hiçbir ağrım sızım yok, özel bir ameliyat oldu ve burada sağ olsunlar çok fazla ilgilendiler, çok titizlikle yaptılar. Allah hepsinden, hastanede çalışan herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.