Bolu İl Özel İdaresi'nden de Bakan Ersoy'a soğuk duş

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan otel yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediye Başkanlığı arasındaki "yetki" atışmasında, Bolu İl Özel İdaresi de sorumluluk konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı işaret etti.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 canı yitirdiğimiz yangın faciasının ardından başlayan "yetki" tartışmalarında otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Alanın genelinden de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor" diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a İl Özel İdaresi'nden yanıt geldi.

Now Haber'den Alican Uludağ'ın sorularını yanıtlayan, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli topu Turizm Bakanlığı'na attı. Köstereli, "İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015'teki ruhsat yalnızca adres değişikliği içindi. Adres değişikliğinde yeni belge istenmez. Belge üstündeki adres değiştirilir" dedi.