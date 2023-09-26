''Borsa'' dolandırıcılarına operasyon: 29 gözaltı
Sahte yatırım ve borsa siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte yatırım ve borsa siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
DHA
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