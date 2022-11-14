Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,08 azalışla 4 bin 451,86 puandan başladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 3,67 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 4 bin 451,86 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,14 artarken, holding endeksi yüzde 0,07 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,10 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4 bin 552,44 puana taşımasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 4 bin 455,53 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA FİYATLAMALAR ZORLAŞIYOR

Analistler, ABD’de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havaya karşın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 400 ve 4 bin 350 seviyelerinin destek, 4 bin 500 ve 4 bin 550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)