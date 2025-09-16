Borsa operasyonunda Erdoğan'ın kitabını yazan isim de gözaltında

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında ''Bir Liderin Doğuşu; R. Tayyip Erdoğan'' kitabının yazarı Ömer Özbay'ın da gözaltına alındığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçlarında , manipülasyon yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ERDOĞAN'IN KİTABINI YAZAN İSİM GÖZALTINDA

T24'ün haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan ''Bir Liderin Doğuşu; R. Tayyip Erdoğan'' kitabının yazarı Ömer Özbay da yer alıyor.

ÖMER ÖZBAY KİMDİR?

17 Kasım 1951 tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Beypazarı'nda tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünden 1980'de mezun oldu.

Yaşamını serbest işler yaparak sürdürdü. Şiir ve yazıları, kurucularından olduğu Talebe, Milli Gençlik, Düşünce, Sözleşme dergilerinde yayımlandı.

Az sayıda şiir ve şiir üzerine yazılar yazdı fakat şiirlerini kitaplaştırmadı.

2003-2011 yılları arasında İMKB Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2011-2017 tarihleri arasında Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

28 Şubat 2017 tarihinde Verusa Holding CEO'luğuna getirildi.

