Karne sonrası İstanbullular oraya akın etti
Karne sonrası İstanbullular oraya akın etti
AK Parti'de deprem ! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti
AK Parti'de deprem ! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti
Meteoroloji açıkladı: Sömestr tatilinde hava nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı: Sömestr tatilinde hava nasıl olacak ?
Kırmızı alarm ! Hepsinin içerisinden asbest çıktı !
Kırmızı alarm ! Hepsinin içerisinden asbest çıktı !
Kasa fişlerindeki büyük tehlike
Kasa fişlerindeki büyük tehlike
Bunu yapana 5 milyon TL destek verilecek
Bunu yapana 5 milyon TL destek verilecek
Binali Yıldırım'dan müjde: Dev proje erken bitecek
Binali Yıldırım'dan müjde: Dev proje erken bitecek
Tıpta çığır açacak buluş ! Birçok hastalığa çare olacak
Tıpta çığır açacak buluş ! Birçok hastalığa çare olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ocak 2019 15:08

Boyalı Dağı'nda nefes kesen operasyon

Kütahya Boyalı Dağı'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 4 kişinin kurtarılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Boyalı Dağı'nda nefes kesen operasyon
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" notuyla paylaşıldı.






DHA

kütahya , kar yağışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM