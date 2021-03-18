  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında 150 metre boya sahip Kamet Star isimli kargo gemisi karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre, 150 metre boya sahip Kamet Star isimli kargo gemisinin Bozcaada Batı Burnu açıklarında karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 römorkörü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Etiketler kargo gemi kara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AB, Türkiye'ye yaptırımları durdurdu!
Angelina Jolie'den şok iddia: Bana şiddet uyguladı
Bakan Koca 1 yıl sonra itiraf edip, müjdeyi verdi!
''Elinin hamurunla karışma sen'' dediler! Hepsini utandırdı!
Erdoğan ''Andımız'' sessizliğine son verdi!
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıta büyük indirim geldi
Aleyna Tilki’den rest: ''Herkes görecek!''
BİM 19 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu
''AK Parti Kongreleri lebaleb dolu'' diye isyan eden esnaf masa ve sandalyelerini yaktı
Arabada cinsel ilişkiye giren çift polisten böyle kaçtı!