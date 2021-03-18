Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu

Angelina Jolie'den şok iddia: Bana şiddet uyguladı

''Elinin hamurunla karışma sen'' dediler! Hepsini utandırdı!

Aleyna Tilki’den rest: ''Herkes görecek!''

''AK Parti Kongreleri lebaleb dolu'' diye isyan eden esnaf masa ve sandalyelerini yaktı