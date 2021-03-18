Bozcada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu
Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında 150 metre boya sahip Kamet Star isimli kargo gemisi karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre, 150 metre boya sahip Kamet Star isimli kargo gemisinin Bozcaada Batı Burnu açıklarında karaya oturduğu ihbarı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 römorkörü ve KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol