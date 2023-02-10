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Bozdağ: ''İhmali olan herkesten hesap sorulacak''

Bozdağ: ''İhmali olan herkesten hesap sorulacak''
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor, sorumlular bulunacak ve yargı önünde hesap verecekler" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.
Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Diyarbakır’da 255 vefat var, 42’si ağır yaralı. Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor, sorumlular bulunacak ve yargı önünde hesap verecekler. İhmali olanların yurtdışı çıkış yasağı dahil her türlü güvenlik tedbiri alınacak. Hırsızlık ve yağma olayları az da olsa görülmektedir. Bunların da kanunlar kapsamında takibi yapılıyor.

908 tane çadırda 7 bin 216 vatandaşımızı barındırdık, bundan sonra da barındırmaya devam edeceğiz. Diyarbakır’da arama kurtarma ekibi ve araç konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Vatandaşa 3 öğün yemek verilmektedir. Şu ana kadar 23 ekip psikososyal destek vermektedir.

Etiketler bekir bozdağ bakan bozdağ hesap sorulacak
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