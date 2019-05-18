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  3. 18 Mayıs 2019 11:10

Bu bir ilk! Mahkeme Ankara Büyükşehir Belediysi'ni müşteki yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan uygulamaya göre, Yenimahalle Batıkent’te zehirlenerek öldürülen 13 köpek için açılan davaya müşteki sıfatıyla çağrıldı.

Bu bir ilk! Mahkeme Ankara Büyükşehir Belediysi'ni müşteki yaptı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katledilen köpekler için Büyükşehir Belediyesi’nin de davaya yine ilk kez müdahil olması yönünde verdiği talimat sonrası açılan davanın ilk duruşma tarihi 24 Eylül olarak belirlendi.

Ankara Adliyesi’nde 24 Eylül tarihinde saat 09.20’de gerçekleşecek ilk duruşmaya müşteki sıfatıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından davet edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez bir belediye olarak hayvanlara şiddet konusunda şüpheliler hakkında görülecek bir davanın takipçisi olacak.

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