Bu numaraya dikkat ! 7 saniyede 25 liranız gidiyor

Posta Gazetesi'nden Gülten Uğurlu'nun haberine göre dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekarlar, son haftalarda ‘kurye tuzağı’ ile yeni kurbanlar buluyordu. Dolandırıcılar, kurbanlarını ağlarına şöyle düşürüyordu: Sizi telefonunuzdan birisi arıyor, ‘Şu an evinizin kapısının önündeyim. Kuryeniz var’ derken telefon kapanıyor. Siz de yarım kalan konuşma üzerine nereden, neyin geldiğinin büyük merakıyla, telefonunuzda görülen numarayı aradığınızda, 0888 ile başlayan bir numarayı aramanız için yönlendiriliyorsunuz.

1 AYDA 1 YILLIK FATURA

Bu ‘0888’ ile başlayan numarayı aradığınızda ise ciddi zarara uğruyorsunuz. Çünkü bu hatların tarifesi, ‘katma değerli hat’ olarak sınıflandırıldıkları için daha pahalı. Aradığınızda 7 saniyede bir 25 lira ücret kesiliyor. Sizi telefonda yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde bekletiyorlar. Sonra telefon kapanıyor. Artık o ayki faturanızda mevcut ödeme miktarınızın üstüne 1000 liraya yakın bir fazlalık ekleniyor. Yani bir ayda yıllık bir fatura ödüyorsunuz.

BTK DEVREYE GİRDİ

Posta Gazetesi’nin 28 Aralık 2018 tarihli sayısında ‘Kurye ile ‘cep’ten vurgun’ başlığı ile verdiği haberin üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) harekete geçti. BTK, 888/898’li numaralarla ilgili katma değerli hizmetlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hatların, 888’li hizmete açılmasında ‘abonenin onayı’ zorunluluğu getirildi. Hatları 888/898’li numaralara kapalı abonelere, bu numaralara doğru çağrı başlatılması halinde bilgilendirme anonsu da ücretsiz yapılacak.

TİCARİ HAT PARA KAZANIYOR

BTK’nın kararını olumlu bulan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, ‘katma değerli hattın’ ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: “888’li hatlara, katma değerli hat denmesinin nedeni, ticari hat olmaları. Yani bir kurum ya da kuruluş 888’li hattın ‘sağlık danışma hattı’, ‘sosyal güvenlik hattı’, ‘tüketici hukuku hattı’ gibi taleplerle kendisine özel açılmasını talep edebilir. Buradaki önemli bir detay da 888 arandığında, aranan hat, daha fazla ücret tarifesi uygulanması nedeniyle, para kazanıyor. Normal diğer hatlarda ise ücret tarifeniz kadar oluyor.”