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''Bu seçimlerde çok pis şeyler olacak''

''Bu seçimlerde çok pis şeyler olacak''

Gazeteci, yazar Ertuğrul Özkök, gelecek seçimlerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunarak "Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak" dedi.

TV100'de "Cengiz ile Ahtapot" programına katılan gazeteci Ertuğrul Özkök dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erkem seçim ve son dönemdeki siyasi iklim üzerine konuşan Özkök, "Bu seçimlerde çok kötü, çok pis şeyler olacak" dedi.

Seçimlerden sonra köşe yazarlığında da bir deprem olacağını öne süren Özkök, "Hissediyorum bunu, inşallah olmaz. Seçim sırasında özellikle seçim sonrasında" diye konuştu.

Etiketler ertuğrul özkök seçim kötü şeyler seçim sırasında seçim sonrasında
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