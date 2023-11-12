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Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü

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Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdiği görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Amasya'da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.

Etiketler koyun koyun sürüsü dönme
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