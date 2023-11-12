Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü

Amasya’da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdiği görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Amasya'da bir koyun sürüsü dakikalarca saat yönünde dönerek daire çizdi. Koyunlarla koçların buluştuğu o görüntüler, Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürümeleriyle izlenme rekoru kıran gizemli olayı akıllara getirdi.