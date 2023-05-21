Bu skandal sözler bir imama ait: ''28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın''

İstanbul Sultangazi'de bir imamın cuma hutbesinde ''Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Sultangazi’de bir cami imamının Cuma namazı hutbesindeki skandal sözleri tepkilere sebep oldu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; cep telefonu ile çekilen görüntülerde, imamın “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu ifadelerin ardından camideki yurttaşlar, imama tepki gösterdi.

Öte yandan imamın neredeyse her cuma günü iktidarı savunup parti propagandası yaptığı ve cemaatin de bu durumdan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Daha önce de imamın ikamet ettiği lojman kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanmıştı.

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