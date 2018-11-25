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  3. 25 Kasım 2018 09:53

Buldukları varil sonları oldu !

Aydın'da buldukları varili kesen kişi hayatını kaybetti.

Buldukları varil sonları oldu !
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Aydın'ın Çine ilçesinde kimyasal maddeden zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçaova Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin  (65) ile oğlu Mehmet Cesur, içinde daha önce kimyasal madde bulunan boş varili  hayvan yemlemede kullanmak için kestikleri sırada zehirlendi.

Yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu,  ilk müdahalelerinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mehmet Cesur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, babası ise tedavisinin  ardından taburcu edildi.

Cesur'un cenazesi, Akçaova Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

AA

varil , kimyasal madde
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