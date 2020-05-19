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  3. 19 Mayıs 2020 10:14

Bunaltan sıcaklara mola, yağış geri dönüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin haritalarına göre, geçtiğimiz hafta başlayan ve haftasonu rekor kıran sıcak hava yerini yağışlara bırakıyor.

Bunaltan sıcaklara mola, yağış geri dönüyor!
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Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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