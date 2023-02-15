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Bunun adı mucize! 222 saat sonra kurtarıldı

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Deprem bölgesinde bir mucize kurtuluş daha... 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde mucize haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak 42 yaşındaki Melike İmamoğlu, 222 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Depremin merkez üsttü Kahramanmaraş'ta, Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı’nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu’nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti. Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu’nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

İNDAK ekipleri, rekor kıran hayata dönüş operasyonu sonrası bir canı daha hayata döndürmenin sevinciyle hatıra fotoğrafı çektirdi

 

 

İHA

Etiketler kahramanmaraş deprem mucize kurtuluş
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