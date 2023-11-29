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Bursa'da aracın çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da aracın çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, Mustafa N.'ye (3) çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

N.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Etiketler bursa araç çocuk
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