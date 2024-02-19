Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi

Bursa'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da da hissedildi.

Marmara Bölgesi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Bugün saat 10:45'te merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamalara göre depremin büyüklüğünün 3.5, derinliğinin ise 13,2 kilometre olduğu belirtildi.

Deprem İstanbul, Balıkesir ve Yalova'da da hissedilirken Avrupa Deprem Merkezi depremi "İstanbul Maltepe'de 4 büyüklüğünde deprem" olarak duyursa da hem AFAD hem de Kandilli depremin merkez üssünün Bursa Gemlik olduğunu açıkladı.

Kısa süreli deprem Gemlik ve Orhangazi'de hissedilirken, okulda bulunan çocuklar dışarı çıktı. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

#DEPREM

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...