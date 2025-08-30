Büyük önder Atatürk'ün bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Büyük Zafer'in 103'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş görüntülerini kamuoyuyla paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüntülerde Atatürk'ün Florya Deniz Köşkü’nde çocuklarla bir araya geldiği görülüyor.

Bakan Ersoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz.

30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.

1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü’nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor.

Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.”

