ByLock’tan sonra sıra ona geldi

Paralel İhanet Çetesi’nin şifreli mesaj programı ByLock’u deşifre eden MİT, şimdi de örgütün 15 Temmuz gecesi kullandığı belirlenen Eagle yazışmaları üzerinde çalışıyor. Yeni sistemin de çözümlendikten sonra darbe davalarına ışık tutması bekleniyor.



Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı belirlenen yaklaşık 120 bin kişiye ait 18 milyon yazışmanın çözülmesinin ardından, gözler örgütün son iletişim kanalı olan Eagle’a çevrildi. 17-25 sürecinde yazışmalarını ByLock’u üzerinden yapan örgüt, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin plan ve hazırlıklarında ise Eagle’ı kullandı. Manisa’da FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alınan polis memuru T.G’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadelerde, örgütün yeni mesajlaşma sistemini kullanımına ilişkin detaylar da yer aldı.

DEŞİFRE OLMUŞTU

Darbe girişimi davalarında ByLock kullanıcısı olmak FETÖ’ye üyeliği için somut delil sayılıyor. Çünkü ByLock örgüt içi haberleşmek adına hazırlanmış özel bir yazılım. Ancak bir başka iki örgüt üyesinin karşılıklı davetiyle kullanılabiliyor. İlk etapta belirlenen yaklaşık 220 bin kişilik ByLock kullanıcısı sayısı, ortak modem kullanımı gibi hataların da elenmesiyle 120 bine düştü. MİT, ByLock kullanıcılarının konuşma içeriklerini çözerek mahkemelere gönderdi.

OCAK 2016’DA BAŞLADI

ByLock’tan sonra örgüt için önemli bir mesajlaşma programı ise ‘Eagle’dı. 17-25 Aralık sürecinde ByLock’u kullanan örgüt, programın MİT tarafından deşifre edildiğini anlayınca, Şubat 2014’ten itibaren bu kanaldan haberleşmeyi kesti. 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlıklarına 2015 yılının Aralık ayında başlayan örgüt, 2016 yılının Ocak ayından itibaren de yeni haberleşme programı ‘Eagle’ ı kullandı.

CEPTEN KULLANILMADI

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun raporunda da örgütün mesajlaşma programının değiştirmesinin, 15 Temmuz kakışmasıyla ilgili istihbarat alınamamasında etken olarak gösterildi. FETÖ’nün ‘Eagle’ ı tercih etmesinin en önemli sebebi ise ByLock’un aksine cep telefonundan değil, sinyal takibi yapılamayacak bilgisayar veya laptopta kullanılmasıydı. Örgüt, programa ayrıca konuşmaları arşivlenmeden silme ve isim yerine kod kullanma özelliği de eklemişti.

MİT ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yargıtay’ın da delil olarak sayılmasına karar verdiği Bylock raporlarını hazırlayan MİT, şimdi de ‘Eagle’ üzerinde çalışıyor. MİT’in örgütün yeni haberleşme programındaki yazışmaları da deşifre edip, mahkemelere göndermesi bekleniyor.

15 TEMMUZ’DA KULLANDILAR

Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği FETÖ operasyonda gözaltına alınan polis memuru T.G’nin etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler, hem örgütün bölge yapılanmasının önemli ölçüde çökmesine, hem de Eagle programının 15 Temmuz gecesindeki rolünü ortaya koydu. T.G’nin ifadesinde FETÖ üyesi polislerin, ‘Eagle’ üzerinden gelen talimatla katıldıklarını itiraf etti. T.G, “Mahrem abimiz Eagle üzerinden, ‘Asker darbe yapıyor, yardımcı olun’ talimatı verdi. O andan sonra örgüt üyesi polisler darbe için sokaklara çıktı” diye konuştu.



