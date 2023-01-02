  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cağ kebabı dünyanın en iyi yemekleri listesine girdi

Cağ kebabı dünyanın en iyi yemekleri listesine girdi

Cağ kebabı dünyanın en iyi yemekleri listesine girdi
Güncelleme:

"Taste Atlas" 2022'de dünyanın en iyi geleneksel 100 yemeğini listeledi. Listede Türk yemekleri de yer aldı.

"Taste Atlas" 2022'de dünyanın en iyi geleneksel 100 yemeğini listelendi. 
Listenin birincisi sırasında Japonya yerini aldı.

Brezilya'dan Çin'e dünya mutfaklarının kıyasıya yarıştığı listede Türkiye de tam 11 lezzeti ile listede yerini aldı.

Cağ kebap 9'uncu sırada
Türk lezzetlerinden biri olan cağ kebap ilk 10'a girmeyi başarıp 9’uncu sırada yerleşti.

Listenin devamında ise; 14'üncü sırada şiş kebap, 22'inci sırada Kayseri mutfağına ait mantı, 39'uncu sırada Bursa'nın meşhur iskender kebabı, 45'inci sırada alinazik kebabı, 48'inci sırada döner kebabı, 74'üncü sırada Mersin yöresine ait tantuni, 75'inci sırada hünkar beğendi, 80'inci sırada çöp şiş, 81'inci sırada Adana kebap ve 92.'inci sırada sarma yer aldı.

Taste Atlas Dünyanın En iyi Yemekleri Listesine Türk mutfağından cağ kebabı girdi VİDEO

 Cağ kebabı yöresel lezzetini yerinde ziyaret ettik

Dünyanın en iyi 100 yemeği listesi içinde bulunan ve 9'uncu sırada yer alan cağ kebabını, usülünce yapan Gardaş Kebap Salonu'nda bütün püf noktalarını ve dünya mutfağındaki önemini sizler için öğrendik.

Etiketler yemek türk yemekleri liste cağ kebabı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni koronavirüs varyantı dünyayı alarma geçirdi!
Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu!
İstanbul'da ''sarı'' kriz! Taksi bulamayacaksınız
50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı
Sinan Ateş'in son sözleri ortaya çıktı: ''Benim kalemimi kırdılar''
Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler
Emekli ve memur zammı belli oluyor! Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı
2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Geçen yılın zam şampiyonu kuru soğan oldu
Bu zam haberini gazeteler yazamayacak!