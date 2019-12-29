Çalışma Bakanı'ndan 2021 için flaş asgari ücret çaıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı asgari ücretle ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) Ankara'daki otelde düzenlenen 27'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurula, Bakan Selçuk'un yanı sıra BBP Genel Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TİSK üyeleri katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, TİSK üyesi işverenlerin 9 bin 600 iş yerinde 1 milyon 230 bin çalışan istihdam ettiğini belirterek, ekonomide ve çalışma hayatında önemli bir rolü olduğunu söyledi.

'ÜLKENİN ÇIKARLARINI GÖZETEN BİR KONUMDAYIZ'

Çalışma hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi arasındaki diyalog ve istişare süreçlerinin hayati bir önem arz ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Çalışanlarımız, emeklerini ortaya koyuyor, alın teri döküyor ve üretiyorlar. Karşılığında hak ettikleri ücret ile sadece kendilerinin değil ailelerinin yani milyonların geçimini sağlamaktalar. İşverenlerimiz kurdukları fabrikalarda, açtıkları işletmelerde istihdam imkanları sağlıyor, ortaya sadece sermaye değil girişimcilik becerilerini ve cesaretlerini de ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla biz de kamu yönetimi olarak demokratik yöntemlerle seçilerek işbaşına gelmiş, işçilerin ve işverenlerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini temsil eden, ülkenin çıkarlarını gözeten bir konumdayız. Bu anlamda işçilerimizin, çalışanlarımızın, işverenlerimizin ve kamu yönetiminin temsil ettiği tüm sosyal tarafların uyum içinde hareket etmesi; çalışma barışını sağlamak, ekonomiyi büyütmek, istihdamı korumak ve daha da önemlisi artırmak için hayati bir önem taşıyor" dedi.



'İKİ TARAF ANLAŞACAK'

Asgari ücret artışına değinen Bakan Selçuk, Merkez Bankası'nın ekim raporuna göre beklenen enflasyonun yüzde 12 olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla 3-4 puan üzerinde gerçekleşmiş oldu. Asgari ücretin çalışanlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Biz tabii ki her daim masayı kolaylaştırıcı, çözümü arttırıcı, çözüme hem işveren hem de işçi tarafı için daha da makul seviyelere taşıyıcı bir ortamda olmayı önemsiyoruz. İnşallah gelecek sene bu masada her iki taraf bu konuda bana söz verdiler. Her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve biz anlaştıkları rakamlar üzerinden konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı; çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında. Asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Gelecek sene tüm umudumuz o kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortamı geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek" dedi.