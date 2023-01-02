Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.
Operasyonun son adresi ise Çanakkale.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, 28 Aralık'ta, Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.
4 şüpheliye gözaltı
Operasyonlarda, 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyede
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1’i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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