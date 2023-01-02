  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:

Çanakkale merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

Operasyonun son adresi ise Çanakkale.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, 28 Aralık'ta, Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

4 şüpheliye gözaltı
Operasyonlarda, 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyede
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden; 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1’i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler tutuklama fetö operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni koronavirüs varyantı dünyayı alarma geçirdi!
Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu!
İstanbul'da ''sarı'' kriz! Taksi bulamayacaksınız
50 bin yıl sonra bir ilk! Dünya'ya doğru yola çıktı
Sinan Ateş'in son sözleri ortaya çıktı: ''Benim kalemimi kırdılar''
Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler
Emekli ve memur zammı belli oluyor! Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı
2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Geçen yılın zam şampiyonu kuru soğan oldu
Bu zam haberini gazeteler yazamayacak!