  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale'de feribotlar da köprü de boş kaldı

Çanakkale'de feribotlar da köprü de boş kaldı

Çanakkale'de feribotlar da köprü de boş kaldı

Çanakkale'de her sene bayram tatili öncesi oluşan feribot kuyrukları bu sene yaşanmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin de az olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart’ta açılışını yaptığı ve ücretinin “200 liracık” olacağını açıkladığı ve günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçişlerin az olduğu gözlemlendi.

KİLOMETRELERCE KUYRUKLAR OLUŞURDU
Önceki senelerde Eceabat ve Kilitbahir'den Çanakkale kent merkezine feribot ile geçmek isteyen vatandaşların oluşturduğu araç kuyruklarının 5 kilometreye kadar çıktığı görülmüştü.

ANKA

Etiketler çanakkale köprüsü feribot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kritik açıklama
İbrahim Kalın, Zelenski ile görüştü
İslam Memiş ''uzak durun'' dedi ve ekledi: Paranız buhar olabilir!
2022'de bir ilk! Gökyüzündeki görsel şölen böyle görüntülendi
Geçmişten bugüne sembol olmuş 1 Mayıs afişleri
Bayram denetiminde gökten ceza yağdı! Helikopteri çekerken yakalandılar
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor
6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için 6 kriter
Masaj salonunda skandal! Kadın masör, patronuna suçüstü yakalandı