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Çanakkale'de mayın paniği

Çanakkale'de mayın paniği
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında dalgıçlar tarafından fark edilen mayın paniği yaşandı.

Bozcaada'da Çayır koyunda dün karadan 35-40 metre açıkta dalış yapan bir dalgıç tarafından, deniz dibinde bir cisim fark edildi. Dalgıç durumu, sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İNGİLİZ MAYINI OLDUĞU BELİRLENDİ

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri ve Degak-5 Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 240 santim çapında ve patlamamış İngiliz mayını olduğu belirlendi.

VATANDAŞLAR KIYIYA VURAN BALIKLARI TOPLADI

Bugün ise ekipler, saat 17.30 sıralarında, mayını imha için harekete geçti. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından sualtı arama timi tarafından mayın, fünye ile patlatılarak imha edildi. Mayının imha edilmesinin ardından bazı vatandaşlar, denize atlayarak mayın nedeniyle kıyıya vuran balıkları topladı.

Çalışmaları, Bozcaada Kaymakam Vekili Muhammet Mustafa Kara, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Karadağ, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Hüseyin Kepekli, İlçe Emniyet Amiri Bahaddin Pesen takip etti.

Etiketler dalgıç panik mayın
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