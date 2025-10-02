Canlı yayında gergin anlar... Nagehan Alçı'nın sözleri Ferhat Murat'ı kızdırdı

  1. Anasayfa
Ekol TV canlı yayınında Nagehan Alçı ve Ferhat Murat arasında Ayşe Barım'ın tahliye kararıyla ilgili gerin anlar yaşandı. Nagehan Alçı'nın sözleri Ferhat Murat'ı kızdırdı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olmuş ardından da Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edilmişti.

Ayşe Barım bugün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken hakkında verilen tahliye kararını Ekol TV canlı yayınında değerlendiren Nagehan Alçı ve Ferhat Murat arasında gergin anlar yaşandı.

Nagehan Alçı gazete manşetlerini gösterirken partnerine "Dünün en önemli gelişmelerinden biri. Sen 'ölseler de fark etmez' mi diyorsun bilmiyorum, çünkü sen Ayşe Barım’ın dün bayağı içeride olmasını savunmuştun. Tamam ağır oldu biraz ağır oldu" dedi.

Ferhat Murat ise Alçı'ya sert bir yanıt vererek "Benim adıma neden yorum yapıyorsun, anlamadım. Yani ben niye insanların ölmesini isteyeyim?" dedi.

"Benim dün söylediğim şey şuydu" diyen Ferhat Murat, iki kere kanser atlatan ve ciddi sağlık problemleriyle boğuşan, sık sık tutuksuz yargılanması talep edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı hatırlatarak 'eşitlik' vurgusu yaptı.

Murat ayrıca "Benim dün söylediğim, CHP'li bir siyasetçi ya da tanınmış bir kişinin diğer mahkumlardan bir ayrıcalığının olmaması gerektiğiydi. Siyasi partilerin bir araya gelip hasta olanlara dair eşit bir şekilde bir yasa tasarısını hayata geçirmeleri yönündeydi. CHP'li belediye başkanı olunca... Murat Çalık'tan yola çıkmıştık. Ben her şeyi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

 

 

 

