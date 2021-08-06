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Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...''

Ege’de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında Murat Karakaş isimli gazetecinin mültecilere yönelik sözleri tepki çekti.

Ege’de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında Murat Karakaş ismindeki bir gazetecinin yaptığı ‘mülteci’ yorumu sosyal medyada tepki çekti. 

Karakaş, programda mültecilerle ilgili ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulundu. Karakaş, "Aslında Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ dedi.

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Murat Karakuş hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Irkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı dil asla kabul edilemez“ ifadeleri kullanıldı. Meslek etiği ve değerlerine vurgu yapan cemiyet, "Kendisinden mesleğimiz ve tüm haksızlığa uğrayan kişiler adına özür bekliyor, kentimizde, bölgemizde yayıncılık ve gazetecilik ilkelerinin çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi duyuruyoruz“ dedi.

Etiketler ege'de son ses murat karakaş mülteci
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