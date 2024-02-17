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Canlı yayında skandal yasak aşk itirafı: ''Eşim askerdeyken abisiyle birlikte oldum''

Canlı yayında skandal yasak aşk itirafı: ''Eşim askerdeyken abisiyle birlikte oldum''
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Esra Ezmeci'nin programında katılan bir kadın, eşi askerdeyken kayınbiraderiyle birlikte olduğunu belirterek, ''Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim'' dedi.

Türkiye'de en çok tanınan klinik psikologlardan biri haline gelen Esra Ezmeci'nin sunduğu ''Yeni Baştan'' programında yüzüne maske takan bir kadın, itiraflarıyla herkesin ağzını açık bıraktı. 

"EŞİM ASKERDEYKEN ABİSİYLE BİRLİKTE OLDUM"

Kocasını askerdeyken kayınbiraderiyle aldattığını itiraf eden kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim. Bunu söylemek çok zor geliyor bana...Herkes beni yargılayacak ve eleştirecek. Ama dayanamıyorum artık" şeklinde konuştu.

"ÇOCUK KAYINBİRADERİMDEN OLABİLİR"

İtiraflarını bir adım daha öteye taşıyarak ilk çocuğunun da kayınbiraderinden olabileceğini belirten kadın, "O dönem eşimle de kayınbiraderimle de bir ilişkim olmuştu. Eltimle altlı üstlü oturuyoruz. Eşimle aram iyi değilken Orhan'dan ilgi gördüm. Hem eşimle hem de Orhan ile bir ilişkim oldu evlenmeden önce... " ifadelerine yer verdi.

Etiketler esra ezmeci yasak aşk
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