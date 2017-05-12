Caretta Carettaya özel ameliyat

Bodrum ilçesinde yuttuğu olta iğnesi ve misina yüzünden ölmek üzere olan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi.

Bodrum'da AKUT üyeleri tarafından misinaya dolanmış halde yaralı halde bulunan caretta caretta, DEKAMER'e getirildi. Merkezde röntgeni çekilen ve ilk müdahalesi yapılan kaplumbağanın, ucunda olta iğnesi bulunan misina yuttuğu tespit edildi. Endoskopi kamerası bulunan Denizli'deki bir hayvan hastanesine götürülen kaplumbağa, veteriner hekimlerce ameliyat edildi.

Operasyonda hayvanın midesinden yaklaşık 10 santimetrelik olta iğnesi ile misinanın bir kısmı çıkarıldı. Hayvanın sindirim sisteminde kalan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki misinanın ise doğal yollarla çıkışının sağlanması için caretta caretta yeniden DEKAMER'e getirilerek bakıma alındı.

195 DENİZ KAPLUMBAĞASININ YARALI GETİRİLDİ

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bugüne kadar çeşitli bölgelerden 195 deniz kaplumbağasının yaralı getirildiğini söyledi.

Yaralanmaların daha çok insanlardan kaynaklandığına işaret eden Kaska, "Özellikle, sürat tekneleri tarafından ağır şekilde yaralanan hayvanları kurtaramadık. Caretta carettaların hepsinde maalesef pervane yarası ve misina dolanması gibi yaralanmalar mevcut. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Bodrum'dan yaralı halde getirilen kaplumbağa için de özel bir operasyon yaptıklarını anlatan Kaska, şöyle konuştu:

"Yuttuğu misina midesinin girişine kadar ilerlemiş, misinanın ucu ise arka tarafından çıkmış dışarıda iki metre boyundaydı. Yaklaşık bir metre kadar da hayvanın bağırsaklarının içinde vardı. Özel bir yöntemle içerisine kamera sallayarak, oltanın nerede olduğunu, nerede takıldığını, nasıl çıkaracağımızı belirledik. Veterinerlerimizin yardımıyla misinanın başlangıç noktasından oltayı kestik. İçerideki misinayı ağzından çıkardık. Geri kalan misinanın bağırsaklara zarar vermemesi, yedikleri ile doğal yollardan çıkması için çalışma başlattık. Bu süreç hayvanın metabolizması gereği yaklaşık 2 hafta sürüyor."