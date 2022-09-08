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Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor! ''Sayılı günler kaldı Türkiyem'' diyerek duyurdu

Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor! ''Sayılı günler kaldı Türkiyem'' diyerek duyurdu

Bir süre önce Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan şimdi de kripto para piyasasına girmeye hazırlanıyor.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, sürprizini açıkladı.

Kısa bir süre önce "siyasete geri dönüş" sinyalleri vererek "Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Cem Uzan, politikayla birlikte iş hayatında bir geri dönüşe hazırlanıyor. 

Cem Uzan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, kripto para piyasasına gireceğinin sinyallerini verdi.

Kendi resmi Twitter hesabından "NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında bir ilk. Pek yakında." ve "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem" diyerek kripto para piyasasıyla iş dünyasına geri döneceğinin sinyalini verdi.

Uzan'ın bir kripto para mı çıkartacağı yoksa bir kripto para borsası mı kuracağı konusunda henüz net bir bilgi yokken Uzan'ın projesi ile ilgili açıklamayı Eylül ayı içerisinde yapacağı öğrenildi. 

İşte Cem Uzan'ın Twitter'dan yaptığı o paylaşımlar:

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